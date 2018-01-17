Оперативники ФСБ задержали бывшего руководителя службы безопасности Бориса Березовского Сергея Соколова, рассказал РБК источник в ФСБ.

Эту информацию подтвердил собеседник в центральном аппарате МВД.

По их словам, также задержаны два сотрудника коммерческой компании «Федеральный информационный центр «Аналитика и безопасность», в которой Соколов работал экспертом. Один из задержанных — директор «Аналитики и безопасности» Руслан Мильченко, утверждают источники, по словам которых, задержанных подозревают в незаконном хранении оружия и боеприпасов и проверяют на причастность к инсценировке терактов.

Телефон горячей линии ФИЦ «Аналитика и безопасность» временно недоступен. Мобильный Соколова на момент публикации материала был выключен. Своей задачей организация декларирует «выявление и обнародование фактов коррупционной деятельности с дальнейшей оглаской их в СМИ», указано на ее сайте.

Задержание проводили сотрудники ФСБ во вторник, 16 января, рассказал источник в ФСБ. «В отношении Соколова было возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия)», — добавил он. По словам собеседника, Соколова проверяют на причастность к инсценировке теракта.

Источники рассказали, что вместе с Соколовым также был задержан бывший руководитель службы безопасности «Тольяттиазота» Олег Антошин, который проходит по той же статье. Официальный представитель «Тольяттиазота» отказался от комментариев, отметив, что Антошин больше года не работает в компании.

Оперативники вышли на Соколова и сотрудников ФИЦ «Аналитика и безопасность» в ходе расследования о причастности силовиков Самарской области к деятельности преступной группировки «Законовские» («Барыги»), говорят источники агентства.

«Задержанных также проверяют на причастность к деятельности ОПГ «Законовские», — рассказал источник в ФСБ.

Во вторник, 9 января, депутат Госдумы Андрей Луговой обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке с запросом, в котором просит провести проверку в порядке надзора за следствием и дознанием по делам ОПГ «Законовские» («Барыги»), по фактам превышения должностных полномочий бывшим руководителем следственного отдела по Промышленному району управления СК России по Самарской области Олегом Трухманом и начальником Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Самарской области Вадимом Нещадимовым. Депутат утверждает, что они могут быть причастны к укрывательству преступлений ОПГ «Законовские» и фабрикации уголовных дел.

В августе прошлого года глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак сообщал о задержании Дарьи Мастикашевой, гражданской жены Сергея Соколова. СБУ подозревает ее в том, что она вместе с задержанным Александром Каратаем предлагала трем бывшим участникам боевых действий на юго-востоке Украины «выехать в Москву и провести там незначительные строительные работы», за которые те получат «хорошее вознаграждение». «Именно на этих бывших военнослужащих планировали повесить собственноручно подготовленные, как мы считаем, диверсии или теракты в Москве, и не только в Москве», — подчеркивал глава СБУ.