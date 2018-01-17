Армения должна пересмотреть свою позицию в американо-российских отношениях, так как у Россия не имеет других выгод или интересов, чем поставить Армению на службу своих имперских программ и сохранять Нагорно-Карабахский конфликт для своих целей, считает авторитетный американский аналитик, старший научный сотрудник аналитического центра Совета по внешней политике США Стивен Бланк.

«Армения может пострадать не только из-за американских, но и вообще западных санкций», – сказал Стивен Бланк в интервью армянскому Первому информационному.

Эксперт подчеркивает, что расширение объемов антироссийских санкций и продление сроков, поставка Россией вооружений Украине и Грузии, дальнейшее укрепление военного потенциала НАТО, вмешательство России в президентские выборы в США и продолжающиеся дебаты вокруг этого, язык стратегии национальной безопасности США – все это говорит об одном: США коренным образом ужесточили свою политику в отношении России, и это закончится не скоро:

«Вероятнее всего, давление на Россию будет увеличиваться, поскольку Москва продолжает свою антиамериканскую политику и бросает вызов Соединенным Штатам на Ближнем Востоке, в Корее и в других местах».

«Поставка российского оружия сторонам конфликта подливает масло в огонь. Я думаю, что в процессе урегулирования конфликтов необходима посредническая инициатива Соединенных Штатов, а также разумная политика двух конфликтующих сторон – объяснить своим народам, что можно ожидать от урегулирования на основе переговоров. Пока это не сделано, Армения останется де-факто колонией или спутником России», – продолжил он.

По словам Стивена Бланка, администрация Трампа не имеет какой-либо конкретной политики на Южном Кавказе, помимо оказания военной помощи Грузии, и нет никаких указаний на то, что кто-то в Америке придает стратегическое значение этому региону.

«С этой точки зрения я надеюсь, что Соединенные Штаты предпримут активные шаги для решения нагорно-карабахской проблемы, но в настоящее время я не вижу практических шагов», – говорит Стивен Бланк.

Научный сотрудник совета по внешней политике Америки согласен с тем, что проблема должна быть решена армянами и азербайджанцами, а не русскими, американцами или французами, но, с другой стороны, западные посредники также должны предпринять активные шаги.

«Поэтому стороны должны не обострять ситуацию, а требовать от Вашингтона и Брюсселя более активного посредничества между Баку и Ереваном, удерживая их военных действий и воинственной риторики, которые разжигают конфликт. Правительства двух стран должны изучить (если возможно – вместе, на нейтральной территории) пути сокращения напряженности, укрепления доверия и даже прекращения конфликта», – добавил Стивен Бланк.