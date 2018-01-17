18 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утром местами будет слабый туман. Подует юго-западный ветер, который днем усилится.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 0-3°, днем 5-8°, в Баку ночью 1-3°, днем 5-7° тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 55-60%.

В районах Азербайджана 18 января осадков в основном не ожидается, однако ночью и утром в некоторых северных и западных районах будут дожди и снег. Местами возможен туман. Подует временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-9°, в горах ночью 7-12° мороза, днем 0-5° тепла.