Самолет авиакомпании «Россия» не может вылететь в Россию из мексиканского Канкуна из-за действий мексиканских авиационных властей, долгов у перевозчика нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.

«Авиакомпания «Россия» не имеет задолженности перед аэропортом Канкуна за стоянку воздушных судов или по иным платежам», — сообщил представитель перевозчика.

По его словам, по неожиданному требованию эмиграционного контроля Мексики на рейсе должны были быть депортированы четыре гражданина Армении, поэтому аэропорт не давал разрешение на вылет лайнера.

Ожидание депортированных продлилось четыре часа, самолет готов был к вылету после 22.00 мск (23.00 по бакинскому времени) 16 января и ждал разрешения на вылет, однако мексиканские авиационные власти его не предоставили. В соответствии с требованиями российского авиационного законодательства, связанными с безопасностью полетов, у экипажа закончилось рабочее время, поэтому в итоге вылет рейса был перенесен на 17 января, отметили в «России».

По информации обслуживающей рейс организации, получить разрешение на вылет авиакомпания сможет лишь после того, как у представителей авиавластей Мексики начнется рабочий день, то есть не ранее 20.00 мск 17 января, подчеркнул представитель авиакомпании.

В авиакомпании не уточнили число застрявших в Мексике пассажиров.