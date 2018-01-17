Идет процесс составления списков собственности, которой завладел бывший министр налогов Фазиль Мамедов за счет награбленных у государства средств. Об этом пишет газета «Ени Мусават».

Установлено, что у бывшего министра есть бизнес во многих курортных странах. Есть информация, что Фазиль Мамедов направлял миллиарды, которые должны были пойти в госбюджет, в создание своих бизнес-сетей. У экс-министра есть свой бизнес и в Украине, где он владеет пятизвездочным отелем, сигаретным заводом, колесным заводом и крупным рынком.

«Его отель «11 Mirrors Design Hotel» расположен в центра Киева. Цена на номера здесь начинаются от 220 евро. Владимирский рынок в Киеве тоже принадлежит Фазилю Мамедову. На этом рынке продаются фрукты, овощи, а также одежда. Он считается самым дорогим рынком Киева. Также экс-министру принадлежат 49% акций колесного завода и 41% акций харьковского сигаретного завода. Украинский бизнес Фазиля Мамедова неприкасаем за счет дружбы и взаимодействия с высокопоставленными чиновниками страны. Среди этих чиновников есть и министр внутренних дел Украины с армянскими корнями Аваков. Сообщается, что у Фазиля Мамедова имеются хорошие бизнес-связи с Аваковым.

Кроме Украины, у Фазиля Мамедова есть бизнес в Грузии и Турции.

Ранее уже писалось о том, что у экс-министра есть люксовый отель «Миротель Resort and Spa» в курортном городе Трусковец. По словам источника, этот отель предназначен для отдыха и лечения. Многие туристы в Трускавце остаются именно в этом отеле», — отмечает издание.