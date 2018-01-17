Министр финансов Казахстана Бахыт Султанов в парламенте в Астане заявил сегодня, что Казахстану удастся вернуть основную часть денежных средств, вложенных на приобретение облигаций банка в Азербайджане, допустившего дефолт.

В октябре 2014 года Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) Казахстана приобрел долговые ценные бумаги Международного банка Азербайджана (МБА) на сумму 71,3 миллиарда тенге (по курсу того времени около 250 миллионов долларов). В мае 2017 года стало известно, что МБА допустил дефолт. Национальный банк Казахстана позднее заявил о согласовании «наиболее оптимального» плана реструктуризации.

«Нельзя говорить, что мы потеряли средства. Да, разница будет, но основную сумму мы не потеряли», — заявил он. Султанов сообщил, что долг МБА перед Казахстаном пролонгирован на 15 лет и что приобретенные облигации обменяли на суверенные облигации Азербайджана. «Эти бумаги являются ликвидными», — заявил Султанов на пленарном заседании мажилиса парламента Казахстана.