В Главном управлении по борьбе с коррупцией ведется следствие по 141 факту.

Как передает Тренд, об этом заместитель Генерального прокурора — начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Кямран Алиев сказал, выступая на пресс-конференции, посвященной работе, проведенной в 2017 году руководимой им структурой в сфере борьбы с коррупцией.

По его словам, 12 процентов этих дел связаны с банковскими и небанковскими кредитными организациями.

Алиев отметил, что на втором месте по количеству жалоб строительный сектор. «Несмотря на то, что случаи обмана граждан в этой сфере уменьшились, к сожалению, они все еще имеются», — сказал он.

Также начальник Главного управления сказал, что продолжаются меры по выплате ущерба в рамках остальных дел.