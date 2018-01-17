Журналистке НТВ Ираде Зейналовой не разрешили въехать в Молдавию, однако речи о депортации или дальнейших запретах на въезд не идет. «Во вторник вечером гражданке РФ был не разрешен въезд в Молдавию, потому что она не смогла подтвердить цель визита в республику. Она прилетела на самолете рейсом Стамбул—Кишинев. На контроле женщина заявила, что у нее запланированы встречи с официальными лицами, но не смогла подтвердить это документально»,— приводит «РИА Новости» заявление погранполиции.

Зейналову отправили в Россию ближайшим рейсом Кишинев—Москва. Это не первый случай, когда власти Молдавии не пускают в страну журналистов из России. Так, во въезде в разное время было отказано главреду «АиФ», корреспонденту «РИА Новости», представителям НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что подобные шаги не помогут возобновлению полноценного диалога и сотрудничества между РФ и Молдавией. Также Додон сообщил, что поговорил с журналисткой. «Я с ней утром говорил. Договорились, что прилетит на днях по моему личному официальному приглашению, и я дам интервью. Сам факт непропуска вписывается в повестку нынешнего парламентского большинства»,— сказал он.