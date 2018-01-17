Президент США Дональд Трамп обладает «невероятными генами» и является более здоровым, чем большинство 71-летних американских мужчин. Об этом на брифинге в Вашингтоне сообщил личный врач главы Белого дома Ронни Джексон, информирует телеканал CBS.

Он рассказал о результатах первого медосмотра, который Трамп прошел в качестве президента страны.

Тесты длились четыре часа, Джексону помогали 12 консультантов.

Трамп показал отличные умственные способности по результатам когнитивного теста (30 правильных ответов из 30-ти) и не имеет ментальных отклонений, таких, как болезнь Альцгеймера, сказал доктор.

Сердечно-сосудистая система президента – в полном порядке, его физическая форма позволяет полноценно выполнять обязанности главы США в течение всего первого и вероятного второго срока, добавил Джексон.

«Я никогда не видел, чтобы президент был подвержен слишком большому стрессу… У него есть очень уникальная способность просто подниматься по утрам и перезагружаться… и он просто начинает новый день. В целом, я считаю, это помогает ему справляться с уровнем стресса», — заявил журналистам Джексон.

Джексон подчеркнул, что Трамп, «вероятно, не проживет 200 лет, но средняя продолжительность жизни, определенно, не меньше остальных мужчин».

При этом президенту США стоит понизить уровень холестерина в крови и сбросить лишний вес – примерно 5 кг, считает врач. Он отметил, что Трамп имеет склонность к фастфуду, поэтому страдает легкой формой ожирения.

Джексон рекомендовал президенту комплекс аэробных физических упражнений и диету. В Белый дом пригласят специалистов, которые вместе с поварами предложат новый режим питания Трампу.