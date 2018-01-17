По его словам, обследование показало, что президент США в хорошей форме, сообщает RT со ссылкой на NBC.
«Все клинические данные показывают, что президент очень здоров и он останется таким на время своего президентства», — заявил он.
По его словам, обследование показало, что президент США в хорошей форме, сообщает RT со ссылкой на NBC.
«Все клинические данные показывают, что президент очень здоров и он останется таким на время своего президентства», — заявил он.
Дата: 2018/01/17 1:00
Раздел: Мир
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