Врач Белого дома Ронни Джексон, который проводил обследование президента США Дональда Трампа, заявил, что американский лидер здоров.

По его словам, обследование показало, что президент США в хорошей форме, сообщает RT со ссылкой на NBC.

«Все клинические данные показывают, что президент очень здоров и он останется таким на время своего президентства», — заявил он.