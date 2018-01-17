Азербайджан вошел в список стран с наименее религиозным населением, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на британскую The Telegraph, которая составила карту мира по религиозности.

Как пишет издание, карта составлена на основе опросов WIN/Gallup International, проведенных в 2008, 2009 и 2015 годах. Азербайджан расположился на 13 месте.

Из общего количества опрошенных в республике 34% назвали себя религиозными. Такой же результат показал опрос и в Австралии, Беларуси, Кубе, Германии, Вьетнаме. Самой же нерелигиозной страной мира оказался Китай с семью процентами жителей, считающих себя религиозными. Далее в пятерку вошли Япония (13%), Эстония (16%), Швеция (19%) и Норвегия (21%).

Первую пятерку же самых религиозных стран мира составили Эфиопия, Малави, Нигер, Шри-Ланка и Йемен, в которых религиозными себя считает почти каждый — 99% опрошенных. При этом данный показатель в странах первой двадцатки составляет не ниже 96%.

Согласно исследованию, наиболее религиозной страной Европы является Польша с показателем в 86%, однако этот показатель высок в Италии (74%) и Греции (71%).