16 января министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках рабочего визита во Францию встретился с главой МИД страны Жан-Ивом Ле Дрианом.

Как сообщили 1News в пресс-службе МИД Азербайджана, стороны выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений между государствами и подчеркнули важность визитов на высоком уровне в дальнейшем углублении политических связей.

Министры также коснулись процесса урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Э.Мамеъяров проинформировал своего коллегу о последнем статусе процесса переговоров по конфликту и подчеркнул, что для урегулирования конфликта в соответствии с требованиями соответствующих резолюций СБ ООН Армения должна вывести свои войска с оккупированных азербайджанских территорий.

Он отметил о неприемлемости статус-кво как это не раз заявляли главы государств, являющихся сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Касаясь незаконных действий, осуществляемых Арменией на оккупированных азербайджанских территориях, Э.Мамедъяров напомнил о таких фактах как размещение армян-беженцев из Сирии на оккупированных территориях, разграбление и уничтожение материально-культурного наследия азербайджанского народа, а также строительство церкви в Джабраильском районе Азербайджана, где армяне никогда не жили.

Отметив, что Азербайджан сторонник субстантивных, интенсивных логических переговоров в целях скорейшего поэтапного разрешения конфликта, дипломат сказал, что приложит усилия совместно с сопредседателями в этом направлении.

Министры положительно оценили развитие сотрудничества между Азербайджаном и Францией в экономической сфере и подчеркнули важность укрепления совместных усилий для повышения товарооборота между государствами.

На встрече также были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества в гуманитарной сфере, расширения контрактно-правовой базы, а также других вопросов, стоящих на международной повестке дня и представляющих взаимный интерес.