Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров встретился с генеральным директором ЮНЕСКО Одре Азуле.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства иностранных дел, на встрече, проведенной в штаб-квартире организации, Э.Мамедъяров поздравил генерального директора ЮНЕСКО с избранием на эту должность, пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе беседы была подчеркнута важная роль ЮНЕСКО в международных отношениях и предотвращении современных угроз. Отметив в этом контексте значение ЮНЕСКО для Азербайджана, министр констатировал исключительную роль Первого вице-президента Азербайджанской Республики, посла доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиевой в укреплении двустороннего сотрудничества.

На встрече было затронуто значение Рамочного соглашения, подписанного между Азербайджаном и ЮНЕСКО в 2013 году, и созданного на его основании Фонда доверия на сумму пять миллионов долларов США. Было подчеркнуто, что в рамках данного соглашения были определены финансируемые Азербайджаном проекты по обучению девушек в Африке, как приоритетной для ЮНЕСКО сферы, а также в области охраны нематериального культурного наследия в других странах, науки и технологий.

Информируя собеседника о традициях мультикультурализма и толерантности в нашей стране, Э.Мамедъяров отметил очень успешное сотрудничество между Азербайджаном и ЮНЕСКО в области межкультурного диалога.

Министр проинформировал о «Бакинском процессе», начатом в 2008 году по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, отметив, что в нынешнем году отмечается десятилетие этого успешного проекта.

Подчеркнув, что сотрудничество между ЮНЕСКО и Азербайджаном в области межкультурного диалога является важным и заслуживает одобрения, Одре Азуле отметила значение продолжения совместной деятельности в этом направлении.

Э.Мамедъяров сообщил о гуманитарных проектах, реализуемых Международным агентством развития при Министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики (AIDA) в странах-членах Движения неприсоединения. Министр подчеркнул, что Азербайджан готов к сотрудничеству с ЮНЕСКО в проектах оказания поддержки странам-членам Движения неприсоединения, в частности, африканским государствам.

Приветствовав такое сотрудничество, генеральный директор ЮНЕСКО сказала, что в настоящее время одной из важных сфер для организации является восстановление культурного наследия на Ближнем Востоке.

Министр отметил, что Азербайджан чутко подходит к теме охраны культурного наследия. Он особо подчеркнул, что на оккупированных территориях Азербайджана Армения целенаправленно разрушила и уничтожила наши памятники культуры. Сообщив, что мониторинговая миссия ОБСЕ также подтвердила данные факты, Э.Мамедъяров отметил важность присоединения в будущем ЮНЕСКО к этому мониторинговому процессу.

Министр иностранных дел Азербайджана пригласил генерального директора ЮНЕСКО посетить с визитом нашу страну.