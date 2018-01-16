Более 1,8 тыс. мусульманских богословов в Пакистане приняли фетву — правовую позицию, основанную на толковании ислама — о запрете для мусульман становиться террористами-смертниками, сообщает во вторник «Интерфакс» со ссылкой на межарабский телеканал «Аль-Арабийя».

«Нападения террористов-смертников являются «харам» (запретными) и противоречат учению ислама», — отмечают богословы, относящиеся к различным учениям Ислама и мусульманским сектам. Фетва разработана 30 богословами, еще 1829 человек поддержали данную позицию, уточняется в сообщении. «Эта фетва обеспечит прочную основу для стабильного развития умеренного мусульманского сообщества», — подчеркнул президент Пакистана Мамнун Хусейн, подчеркнув, что это позволит «обуздать экстремизм и вернуться к золотым принципам ислама».