За прошлый год в Баку около 88 тысяч пешеходов были привлечены к административной ответственности.

Об этом Trend во вторник сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, в прошлом году в результате более половины ДТП в Баку были сбиты пешеходы, что вызывает серьезную обеспокоенность.

Асадов отметил, что пешеходы так же, как и водители, должны следовать сигналам светофора, а также обращать внимание на приближающийся автомобиль, особенно в темное время суток и в случаях нахождения на слабо освещенных местах.