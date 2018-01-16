По информации ресурса, руководитель «королевского клуба» вызвал к себе португальского агента и рассказал о согласии отпустить игрока из клуба. Как пишет «Лайф», мадридцы не намерены завышать цену на футболиста и не будут требовать от потенциального покупателя 1 млрд евро — эта сумма прописана в контракте.

Ранее источники не раз сообщали о недовольстве Роналду положением дел в «Реале». Сейчас команда идёт на четвёртом месте в чемпионате Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на 19 очков и имея матч в запасе. В текущем сезоне чемпионата Испании нападающий в 14 матчах забил четыре гола.