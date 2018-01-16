В Ясамальском, Насиминском и Хатаинском районах Баку завтра газ будет подаваться с перебоями, пишет во вторник «Тренд» со ссылкой на сообщение ПО «Азеригаз».

В целях улучшения газоснабжения потребителей, в связи с присоединением подземной полиэтиленовой газовой лини к источнику газоснабжения, устранением утечек газа, а также ликвидацией случаев незаконного использования газа, 17 января с 10:00 частично в Хатаинском, Ясамальском и Насиминском районах возникнут перебои в подаче газа.

Проводимые работы могут повлиять на обеспечение газом в городе Хырдалан и поселках Абшеронского района.

Ремонтные работы будут завершены в течение дня. В связи с возникшими перебоями ПО «Азеригаз» просит потребителей быть внимательными при использовании газа и соблюдать правила техники безопасности.