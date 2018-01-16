Первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-полковник Наджмеддин Садыков 16-го января принял участие во встречах Военного комитета Североатлантического Альянса в форматах «Решительная поддержка» и «Проецирование Стабильности», которые состоялись на уровне начальников генеральных штабов в штаб-квартире НАТО.

Согласно информации МО АР, в ходе встречи, проведенной в формате «Решительная поддержка», начальники генеральных штабов обсудили среду безопасности в Афганистане, продолжение миссии НАТО Решительная поддержка и изменения в оперативной обстановке, в том числе ситуацию в регионе Юго-восточной Азии.

На встрече, прошедшей в формате «Проецирование Стабильности», были обсуждены вопросы военного вклада в безопасность и стабильность в южном соседстве Европы, а также вопросы, связанные с сотрудничеством между НАТО, Европейским союзом, гарантами региональной безопасности и национальными усилиями в этом направлении.