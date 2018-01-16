Число обращений за получением убежища в Германии в 2017 году сократилось, сообщил министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер на совместной пресс-конференции с главой Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF) Юттой Корт.

В течение 2017 года в Германию прибыло 186 тысяч просителей убежища, а в 2016 году число беженцев составляло 280 тысяч человек, сообщил министр (цитата по «Анадолу»).

По его словам, в прошлом году около 26 тысяч из них были депортированы, а 30 тысяч добровольно покинули страну.

Мезьер также напомнил, что срок пересмотра заявлений о предоставлении убежища сократился до двух месяцев.