В Шамахинском районе во время ремонтных работ мастер упал с 5-го этажа.

Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Пиргулу.

Житель села Бозаванд Агсуинского района Рамиль Бабазер оглу Гусейнов 1980 г.р. упал во время ремонта крыши пятиэтажного здания.

Получивший тяжелые травмы мужчина помещен в Шамахинскую центральную районную больницу.

Р.Гусейнов получил открытую черепно-мозговую травму, многочисленные переломы черепа и травматический шок. Он помещен в отделение реанимации. Его состояние остается тяжелым. Для лечения потерпевшего из Баку приглашена бригада врачей.

По факту ведется расследование.