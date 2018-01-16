В Азербайджане стартует электронный прием документов по переводу студентов из одного вуза в другой внутри страны и из зарубежных вузов, а также изменению специальности. Также будет осуществлен перевод магистрантов и студентов средних специальных учебных заведений.

Прием электронных документов начнется с 1 февраля текущего года и продлится до 7 февраля, по средствам портала transfer.edu.az. Обратившиеся студенты получат возможность выбрать учебное заведение, в которое хотят перейти. Для этого они должны заполнить соответствующую информацию и проверить, отвечают ли они критериям, которые необходимы для перевода.

Созданный в рамках совместной деятельности министерства образования и Государственного экзаменационного центра портал transfer.edu.az служит упрощению процесса перевода студентов и обеспечению прозрачности в этом направлении.

Перевод студентов осуществляется по согласованию с министерством образования в период зимних и летних каникул. Набранный студентами на проведенном Государственным экзаменационным центром экзамене балл не должен быть меньше минимального проходного балла по соответствующей специальности в вузе, в который они хотят быть переведены.

Студенты высших учебных заведений, которые не аккредитованы в иностранных государствах, не могут быть переведены в вузы Азербайджана.

В прошлом учебном году 1191 студент был переведен посредством портала transfer.edu.az.