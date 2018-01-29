Исследование канадских специалистов из Университета Ватерлоо (University of Waterloo) показало, что более половины канадских подростков и молодых людей, употреблявших энергетические напитки, испытали негативные последствия для здоровья. Чаще всего «побочными эффектами» от употребления энергетиков становились тахикардия и проблемы со сном, но иногда это приводило и к более серьезным последствиям.

Как пишет «Вокруг света», опрос 2055 человек в возрасте от 12 до 24 лет показал, что 55,4% употреблявших энергетики опрошенных в разное время чувствовали неприятные симптомы. На тахикардию пожаловались 24,7% респондентов, а с проблемами со сном столкнулись 24,1%. Еще 18,3% сообщили о головной боли. На более неприятную реакцию на энергетики жаловались гораздо реже: 5,1% человек сообщили о тошноте, рвоте и диарее после употребления таких напитков, 3,6% испытывали боли в грудной клетке, а 0,2% пережили конвульсии.