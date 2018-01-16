Допрос экс-президента Грузии, лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили в Управлении Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области завершен.

Как передает «Интерфакс-Украина», политик около полутора часов пробыл на допросе, куда был вызван в качестве подозреваемого по так называемому «делу Курченко — Донгадзе», в котором речь идет о якобы финансировании беглым бизнесменом Сергеем Курченко протестных акций в Украине.

Сам Саакашвили после допроса не общался с журналистами, его адвокат Руслан Чернолуцкий отметил, что были проведены все запланированные следственные действия.

10 января М.Саакашвили прибыл в СБУ, где провел 4 часа, непосредственно сам допрос длился более 2,5 часов.