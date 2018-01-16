Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял делегацию, возглавляемую руководителем комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Волканом Бозкыром.

Волкан Бозкыр сказал, что цель текущего визита в Баку – принять участие в заседании, проводимом совместно с Комитетом по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

Напомнив о том, что через несколько дней в нашей стране будет отмечена годовщина кровавых событий 20 Января, В.Бозкыр отметил, что в 2018 году ожидается ряд знаменательных событий. Гость сказал, что в этом году будет проведен ряд торжественных мероприятий в связи с 100-летним юбилеем образования Азербайджанской Демократической Республики, 100-летней годовщиной со дня освобождения Баку Кавказской исламской армией от армянских оккупантов, а также 25-летием с того момента, как Турция стала первой страной, признавшей государственную независимость Азербайджана после восстановления независимости.

Ильхам Алиев отметил, что в течение прошлого года он совершил три визита в Турцию, и подчеркнул значение визитов в Азербайджан президента и премьер-министра Турции, а также различных турецких министров и депутатов. По мнению главы государства, дружественные связи между странами постоянно крепнут, реализуется тесное сотрудничество Азербайджана с Турцией в рамках международных организаций, обе страны оказывают взаимную поддержку.

Глава Азербайджана также выразил уверенность в том, что визит в Баку руководителя комитета по внешним связям ВНСТР Волкана Бозкыра будет успешным, и межпарламентские связи послужат дальнейшему укреплению сотрудничества между Азербайджаном и Турцией. Президент также выразил уверенность, что 2018 год будет насыщен важными историческими событиями, Турция и Азербайджан и в этом году реализуют крупные проекты, информирует АПА.