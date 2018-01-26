В 1870–1890 годах они путешествовали по Египту и документировали жизнь, которую видели вокруг себя, а первые буквы их имен C. и G. — это почти все, что известно о двух греческих фотографах братьях Зангаки.

Фотографы запечатлевали прекрасные города и древние памятники, представителей коренных народов и приезжих, учителей и учеников, моряков и танцовщиц, сувенирные лавочки и безделушки в них. Открытки с этими изображениями пользовались большим спросом у охваченных египтоманией европейцев. Теперь же, спустя полтора столетия, снимки являются бесценным историческим материалом, а коллекционеры многое готовы отдать, чтобы заполучить их.

Сегодняшний фотопроект, который представляет издание «Моя планета», позволит вам отправиться в прошлое и увидеть людей и пейзажи Египта такими, какими они были полтора века назад.