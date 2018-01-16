Промоутер гонки Формулы-1 в Азербайджане Операционная компания Baku City Circuit (BCC) была представлена на 28-й международной выставке автоспорта, которая проходила с 11 по 14 января в NEC Arena в Бирмингеме, Великобритания.

Как сообщает Report, на интерактивном стенде Гран-при Азербайджана Формулы-1 участники выставки могли получить исчерпывающую информацию о трассе Baku City Circuit и билетах на соревнование, и испытать свои способности вождения на гоночных симуляторах по самой быстрой городской трассе в календаре Формулы-1.

Более того, на стенде разыгрывались турпакет на двоих, включая билеты на Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Отметим, что Autosport International Show, являющийся самым грандиозным мероприятием в области мотоспорта до начала сезона автогонок, вновь представила посетителям последние достижения в сфере автоспорта и новые инженерные решения в автоматике, а также автомобили и экспонаты, относящиеся к различным сериям автогонок.