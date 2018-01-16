«Церковь на горе Кешикчи Даг нуждается в ремонте. Это может быть причиной того, что памятник был включен в список находящихся под угрозой памятников организации по сохранению культурного наследия «Europa Nostra».

Об этом АПА заявил начальник Госслужбы по сохранению, развитию и восстановлению культурного наследия Министерства культуры и туризма Закир Султанов.

Начальник службы отметил, что памятник должен быть отремонтирован немедленно: «Правда, большой угрозы, как заявляет организация, нет. Но и мы считаем, что, как и многие памятники в нашей стране, Церковь на горе Кешикчи Даг также нуждается в ремонте. Памятник находится на границе Азербайджана и Грузии. Поэтому страны должны прийти к согласию в связи с его ремонтом. Памятник защищает Азербайджанское государство. Именно поэтому после выделения азербайджанской стороной средств можно будет провести какие-то обсуждения в связи с этим. Считаю, что это вопрос будет решен, проблем не возникнет. Как только средства будут выделены, в церкви на горе Кешикчи Даг начнется ремонт».

Отметим, расположенная на границе Азербайджан-Грузия Церковь на горе Кешикчи Даг (Давида Гареджи) была включена в список находящихся под угрозой памятников организации по сохранению культурного наследия «Europa Nostra».