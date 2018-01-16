В рамках визита в Саудовскую Аравию делегацию во главе с министром энергетики Пярвизом Шахбазовым принял король Салман бин Абдулазиз Аль Сауд.

В ходе беседы обе стороны выразили заинтересованность в расширении сотрудничества в различных областях, в том числе в сфере энергетики.

П.Шахбазов также встретился с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халедом Абдулазизом аль-Фалихом. Саудовская сторона предложила создать рабочую группу из представителей соответствующих министерств двух стран в целях развития энергетического сотрудничества. Было отмечено, что деятельность рабочей группы будет играть важную роль в решении вопросов, связанных с обсуждением и реализацией энергетических проектов в будущем.

Халед аль-Фалих также отметил, что в скором времени в Азербайджане начнет функционировать представительство Saudi Aramco.