Московский арбитраж прекратил производство по иску о признании банкротом Алекпера Исмаилова (сын бизнесмена Тельмана Исмаилова), говорится в определении суда, которое цитирует «Агентство бизнес-информации».

Согласно материалам, суд вернул заявление истцу — банку «Национальный стандарт» — и прекратил производство по иску.

Напомним, что в отношении Алекпера Исмаилова ранее подавало иск о банкротстве ООО «БМВ Банк». Однако производство по делу было прекращено.

Напомним, что в конце августа 2016 года московский арбитраж по заявлению «БМ-Банка» (прежнее название – «Банк Москвы») ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении бывшего владельца Черкизовского рынка, основателя группы «АСТ» бизнесмена Тельмана Исмаилова.

Как сообщалось ранее, банк требовал от господина Исмаилова возврата 286 млн долларов по кредитам, в которых господин Исмаилов выступал поручителем. Кредиты были выданы с 2012 года по февраль 2014 года компании «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V. Иски «Банка Москвы» к бизнесмену Мещанский суд удовлетворил 1 октября, причем фактически в полном объеме, лишь незначительно снизив сумму неустойки за просрочку.

В декабре совет директоров «Банка Москвы» перевел под свой контроль крупнейшие активы бизнесмена – ООО «Бизнес клуб «ТРОПИКАНО», ООО «ПРАГА-АСТ» (владеет рестораном «Прага») и ООО «РУСЛАЙН 2000». Согласно данным картотеки арбитражного суда, в отношении этих компаний поданы иски о банкротстве.

Сейчас бизнесмен также является фигурантом уголовного дела об убийстве.

Предприниматель Тельман Исмаилов входил в рейтинг богатейших бизнесменов России. В 2009 году он столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности своего главного актива – Черкизовского рынка, крупнейшего в столице центра мелкооптовой торговли. Рынок был закрыт, после того как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.