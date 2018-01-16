Министерство обороны США занимается разработкой двух новых единиц стратегического ядерного вооружения, сообщает газета The Wall Street Journal. По информации издания, это будет сделано в рамках обновленной государственной политики США, предусматривающей реакцию на усиление военных возможностей России и Китая.

Новое оружие, как отмечает газета, будет представлять размещаемые на подводных лодках ядерные боеголовки малой мощности, которые могут стать зарядом для баллистических ракет Trident II (о таких планах ранее сообщалаThe Guardian). Второй разрабатываемой единицей, по информации WSJ, должна стать крылатая ракета морского базирования, также оснащенная ядерным зарядом. Газета отмечает, что аналогичные единицы присутствовали в ядерном арсенале США в 2010 году.

Новую ядерную стратегию США, пересмотренную в сторону усиления, президент Дональд Трамп поручил разработать почти год назад. Как ожидается, окончательная редакция документа будет опубликована до конца января. По сообщению Пентагона, сейчас у военных есть несколько версий стратегии, из которых будет составлена финальная. Об этом информирует «Коммерсантъ».