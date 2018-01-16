Компания «Крокус интернэшнл», принадлежащая бизнесмену Аразу Агаларову, подала в суд на Министерство строительства и архитектуры Ростовской области с требованием продлить сроки благоустройства территории вокруг «Ростов-Арены» до конца апреля 2018 года, сообщает «Коммерсантъ-Юг» со ссылкой на Арбитражный суд региона.

Подрядчик строительства стадиона требует от министерства пересмотреть условия контракта на выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территорий восточного и западного подходов к футбольному стадиону «Ростов-Арена» и вокруг водноспортивного объекта «Акватория». Решение подать в суд было принято после того, как министерство в досудебном порядке отказалось идти навстречу «Крокусу».

Контракт между Минстроем и АО «Крокус интернэшнл» был заключен еще в мае 2017 года. Общая стоимость работ по нему составляет 1,3 млрд рублей. Согласно условиям контракта московская компания должна была провести земляные работы, создать покрытие, сделать электрическое освещение, озеленение, установить систему видеонаблюдения и прочее.

Напомним, что в декабре 2017 года правительство региона заявило о завершении строительства стадиона.