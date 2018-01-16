Лидер криминального мира России Захарий Калашов (Шакро Молодой), находящийся под следствием в столичном СИЗО «Лефортово», позвонил на воровскую «сходку» в Греции и призвал криминальных авторитетов не ссориться. Об этом во вторник, 16 января, сообщает «Прайм Крайм».

«В минувшие выходные в Греции состоялась воровская «сходка», в которой приняло участие свыше 30 воров в законе. В заседании криминальных баронов председательствовал 56-летний вор в законе Лаша Шушанашвили (Лаша Руставский), лидер «греческого» воровского клана, состоящего, в основном, из выходцев из Тбилиси, Рустави и Кутаиси», — говорится в сообщении.

Источники сообщают о телефонном звонке Лаше от Шакро Молодого из СИЗО «Лефортово», который повлиял на итог всего мероприятия. По данным агентства, собравшиеся воры в законе обсуждали вопрос с криминальным авторитетом Звиадом Папиашвили, обвиняемым в связях с главой враждебного «сухумского» клана Мерабом Джангвеладзе.

«Развитие этой распри грозило втягиванием основной части «греков», долгое время придерживавшихся нейтралитета, в (…) «конфликт воровских кланов» и началом нового витка «разборок»», — отмечает «Прайм Крайм».

Однако Шакро Молодой, звонивший из Москвы, попросил воров в законе не ссориться — и те его послушались.

Захарий Калашов обвиняется в вымогательстве 8 миллионов рублей у владелицы столичного ресторана Elements Жанны Ким, а также в организации преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии.