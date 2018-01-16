Сегодня утром в СМИ появились новости о том, что в Исполнительную власть Бинагадинского района была направлена следственная группа, которая намерена проверить законность проводимых на территории района строительных работ, соответствие закону мер, проводимых в связи с наносимым вредом экологии, соответствие закону решений, принятых руководящими лицами района.

Стало известно, что в момент начала работы следственной группы глава ИВ Бинагадинского района Халеддин Искандеров находился на лечении в Германии. Но следователи вынудили его оставить лечение и вернуться обратно в страну.

Нам неизвестно, чем же таким страшным «болен» Халеддин Искандеров, но доподлинно известно, что 26-летний Алиев Ахмед, на которого в ночь с 8 на 9 января 2018 года обрушился каменная стена гаража (укрепленная, скорее всего, соплями главы муниципалитета Бинагадинского района Хикмета Гулиева, которому этот гараж принадлежит), наверняка останется инвалидом. Жители поселка отмечали неоднократно, что стена гаража находится в аварийном состоянии больше 3-х месяцев, пока в один несчастный день (а точнее, ночь) не произошла трагедия, в результате которой Алиев Ахмед со множественными переломами был доставлен в Клинический центр №1. Врачи расценивают состояние А. Алиева как тяжелое.

Стоит отметить, что пострадавший А. Алиев — сирота, живет у тети, получающей пенсию в размере 137 манатов. До травмы парень работал компьютерщиком у жителя поселка Баладжары Ахмедова Ахмеда Таир оглы, который обратился в наше издание и рассказал, что виновники трагедии не предприняли никаких шагов в лечении и реабилитации А. Алиева.

— В тот момент Ахмед как раз шел от меня, он инсталлировал мой ноутбук. Я предлагал ему остаться, потому что ветер был страшный. Но Ахмед сказал, что ему нужно домой, тетя будет беспокоиться. Когда мне сообщили, что случилось, я был просто в шоке! Чудо, что Ахмед не погиб. Мы отвезли его в больницу, но вы сами понимаете, что лечение упирается в финансы. Всех сбережений его тети не хватило на то, чтобы Ахмед прошел все необходимые для его здоровья процедуры. Я помогаю в его лечении, хочу, чтобы парень встал на ноги. Но прогнозы врачей неутешительны: позвоночник Ахмеда сломан в двух местах, у него травма головы, поломана нога, травмированы руки, ребра… Его лечащий врач не особо уверенно говорит, что Ахмед встанет на ноги. «Где-то месяцев через 6-8, не раньше». Но судя по его тону мне кажется, что Ахмеду еще очень долго суждено соблюдать постельный режим. А если он и встанет на ноги, то все равно останется инвалидом. Представляете? В 26 лет!

Особенно меня угнетает тот факт, что Ахмед возвращался домой, заработав своим трудом себе и тете на жизнь. Хороший честный парень. И за все это время, пока Ахмед лежит в больнице в тяжелом состоянии, никто из виновных в трагедии даже не соизволил даже яблока ему передать. Я уже не говорю о материальной помощи. За это время на лекарства и процедуры уже потрачено практически 3 тысячи манатов. Эти деньги внесли я и тетя Ахмеда. Вопрос: почему за халатность Хикмета Гулиева должны расплачиваться друзья и близкие Ахмеда Алиева, который по вине этого чиновника остался инвалидом?

Кроме того, хочется отметить еще один немаловажный факт: на фотографии еще целой стены видно, как по ее периметру проходят газовые трубы. И один Бог знает, каким был бы масштаб трагедии, если бы из-за обрушения стены произошел бы взрыв? Вполне вероятно, что если бы произошел именно этот исход, то А. Алиева попросту собирали бы по кусочкам.

Автор заметки уверен, что в этом случае чиновники бы все списали на банальный взрыв бытового газа из-за повреждения в результате нестабильных погодных условий трубы. А Ахмед Алиев просто оказался не в то время не в том месте. Вот и все. В принципе, что еще можно ожидать от «слуг народа»? Ничего, кроме лжи, лицемерия и подлостей.

А потому, возвращаясь к вопросу о «лечении в Германии» главы ИВ Бинагадинского района очень хочется спросить: а не отправить ли ему за свой счет (а иначе просто быть не должно) на лечение в Германию Ахмеда Алиева, ставшего инвалидом по вине как самого Халеддина Искандерова, так и всех чиновников его аппарата?

Мы искренне надеемся, что следственная группа,которая в данный момент занимается разбором делишек Х. Искандерова, не оставит в стороне и это преступление, которое целиком и полностью лежит на совести главы ИВ Бинагадинского района.

Яна Мадатова

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