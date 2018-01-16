Поиски трех членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» — Фариды Джабраилзаде, Бабура Гусейнова и Намина Буниятзаде, пропавших в горах в Губинском районе, продолжаются, сообщил во вторник Trend глава клуба Зия Гасымлы.

По его словам, поиски продолжаются в направлении селения Хыналыг и Туфандага. «Сейчас погода неблагоприятная, и поиски пока не дали результатов», — сказал Гасымлы.

Как сказал руководитель клуба, к поискам подключились два специалиста из Турции. «Специалисты, которые располагают специальной техникой, уже находятся в Азербайджане и подключились к поискам», — сказал Гасымлы.

Напомним, что 23 декабря Фарида Джабраилзаде, Бабур Гусейнов и Намин Буниятзаде отправились из селения Хыналыг Губинского района в направлении вершины Туфандаг и должны были вернуться 26 декабря. Связь с ними была прервана.