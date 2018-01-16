Президент Турции Тайип Эрдоган не собирается общаться с американским президентом Дональдом Трампом по поводу намерения США создать «силы безопасности на границе» на севере Сирии, однако продолжает контакты с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Как сообщил ранее изданию Defense Post официальный представитель коалиции во главе с США по борьбе с группировкой «Исламское государство», коалиция приступила в Сирии к созданию так называемых «сил безопасности границы» на подконтрольной ей территории. По его словам, коалиция работает совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС) над созданием и обучением новых сирийских «сил безопасности границы» (СБГ). В настоящее время проходят подготовку примерно 230 человек, конечная цель — создать численность сил примерно в 30 тысяч человек.

«Звонить Трампу не думаю, а общение с Путиным продолжается», — сказал Эрдоган, отвечая на вопрос журналистов.

Турецкий президент раскритиковал название создаваемой США в Сирии новой армии, которую Турция считает террористической.

«Какая там «безопасность границ», когда даже (сирийский — ред.) режим негативно на эту ситуацию реагирует? «, — сказал Эрдоган журналистам после выступления в парламенте во вторник.