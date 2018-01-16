В Шемахинском районе произошло извержение грязевого вулкана.

Как сообщает АПА, вулкан начал извергаться вчера около 1:00 часа ночи в селе Гушчу и до настоящего времени процесс извержения продолжается.

Житель села Адем Юсифов сообщил, что ночью люди проснулись от гула: «Во время извержения вулкана грязевая лава поднялась на высоту примерно 10 метров и растеклась на территорию площадью 1.5 гектара. В настоящее время продолжаются извержение и наблюдается поток грязевого селя. Вокруг распространился газом. В последний раз этот вулкан просыпался в 2005 году.

Отметим, что в 20-30 метрах от места извержения вулкана расположены примерно 15 домов жителей села Гушчу, которые не пострадали от природного явления.