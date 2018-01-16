В память о выдающемся певце и композиторе, народном артисте СССР Муслиме Магомаеве скверу, расположенному в Елисеевском переулке между Леонтьевским и Вознесенским переулками (ЦАО), присвоено имя артиста. Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума столичного правительства.

Об этом сообщает Minval.az со ссылкой на «Росбалт».

Как уточнил заммэра Москвы Леонид Печатников, в 2011 году рядом с этим сквером был установлен памятник Магомаеву, а в 2017 году на расположенном около сквера доме, где жил знаменитый артист, была открыта мемориальная доска в его честь.