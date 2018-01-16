Экс посол США в Азербайджанской Республике Мэтью Брайза высказал свое мнение о включении Азербайджана в число стран с риском террора второй категории.

«Государственный департамент США посоветовал своим гражданам не ездить в Нагорно-Карабахский регион Азербайджана, линию соприкосновения и армяно-азербайджанскую границу.

Как показывает практика, угроза террора и насилия на линии фронта в Нагорном-Карабахе реальна. Я всегда буду благодарен правительству Азербайджана за то, что меня будуче послом Соединенных Штатов в Азербайджане, а также сопредседателя Минской группы ОБСЕ, всю дипломатическую миссию и мою семью защищали от террористических угроз».