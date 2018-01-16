Сегодня около 11 часов под стенами Верховной Рады произошел конфликт между протестующими и силовиками: первым удалось зажечь пять принесенных с собой автомобильных шин, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Спасатели ГосЧС попытались потушить подожженные предметы, а участники протеста в свою очередь применили слезоточивый газ, в сторону правоохранителей полетела брусчатка, покрышки и другие предметы.

«В результате инцидента пострадал один правоохранитель. Кроме того, за нарушение публичного порядка в полицию доставлен один участник акции. По состоянию на 11:30 шины удалось потушить. Пока ситуация контролируемая, правоохранители несут службу в усиленном режиме», — сообщает телеканал «112 Украина».