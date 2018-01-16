Брюссель предлагает заменить АЭС в Армении на альтернативные источники.

«Брюссель активно лоббирует закрытие действующей АЭС в Армении и предлагает заменить ее альтернативными возможностями, Под ними имеется в виду развитие зеленой энергетики, которую в Армении продолжительное время продвигают американцы и европейцы, обещая многомиллионные инвестиции и помощь в проведении необходимых инфраструктурных реформ», — пишет российская «Независимая газета».

Издание подчеркивает, что Брюссель обещал выделить 200 млн евро с целью консервации Армянской АЭС.

«В стремлении добиться закрытия АЭС союзниками ЕС выступают Турция и Азербайджан, активно лоббирующие на международных площадках «денуклеаризацию» Армении», — отмечает издание.