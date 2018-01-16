Соединенные Штаты передали курдским военизированным отрядам в Сирии партию переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

Вооружение было передано на прошлой неделе в рамках «секретной сделки», сообщает ТАСС со ссылкой на Al Masdar.

По данным портала, ПЗРК получили формирования в районе Африн на северо-западе республики в 20 км от границы с Турцией.

14 января начальник управления по связям с общественностью штаба операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость»), которая осуществляется в Ираке и Сирии группой государств во главе с США, полковник Томас Вил сообщил о том, что США «подготовят пограничную службу безопасности Сирии» из числа бойцов преимущественно курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС). По его словам, «численность данной организации составит примерно 30 тыс. человек».

Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник заявил, что планы США по подготовке отрядов СДС для охраны сирийско-турецкой границы не способствуют урегулированию кризиса вокруг Африна. С резким осуждением американской инициативы выступил МИД Турции, а вице-премьер Бекир Боздаг заявил, что «США играют с огнем».