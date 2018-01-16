17 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть временами порывистый южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 0-3°, днем 5-7°, в Баку ночью 1-3°, днем 5-7°.

Атмосферное давление снизится до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако в некоторых северных и восточных районах возможны дожди, в горных и предгорных районах — снег. Местами будет туман, будет дуть временами порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит -2-3°, днем 5-18, в горах ночью 7-12° мороза, днем 0°- 5° мороза.