В Агдаше мужчина поджег себя из-за того, что его автомобиль доставили на штрафстоянку.

Как сообщили 1news.az в районном отделе полиции, занимающийся частным извозом 37-летний местный житель Гасанага Сехбятов был задержан инспекторами, так как управлял автомобилем марки ВАЗ-2105 без соответствующих документов на него (доверенности). Более того, законный владелец автомобиля задолжал крупную сумму денег банку, поэтому на машину решением районного суда был наложен арест. Вследствие этого автомобиль был отправлен на штрафстоянку.

В знак протеста против действий инспекторов Г.Сехбятов облил себя бензином и поджег. Окружающие, в том числе сотрудники полиции, смогли сбить с него пламя, после чего Сехбятова доставили в центральную районную больницу.

Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести, угрозы его жизни нет.

По факту начато разбирательство. Предварительная проверка установила, что все действия сотрудников полиции были законными.