Со слов министра иностранных дел России Сергея Лаврова, будущее Карабахского конфликта не покрыто мраком, как того искренне желают армяне. Правда, в мыслях главы внешнеполитического ведомства РФ просматриваются контрастные моменты, однако в целом его позиция выглядит довольно взвешенной и даже реалистичной. Из чего напрашивается вывод, что кривая покрывания агрессора Россией обозначила движение вниз.

Туман неразберихи, которую наводил Ереван на состояние дел в миротворческом пространстве, рассеивается. Как ни пытались лоббисты агрессора закрепить за ним преимущественные позиции, ситуация взяла устойчивый крен в сторону ясности. Если посредники все еще не решаются называть вещи своими именами, не желают открытым текстом обнажить причину буксовки мирного процесса, это не говорит о том, что в процессе нет перемен.

Итак, С.Лавров утверждает, что «невозможно решить проблему подписанием одного документа». Насколько он объективен в своем видении? Если окинуть взглядом прошлые этапы миротворческого процесса, то все варианты были опробованы, включая пакетный принцип. Как только фокус наводился на его проекцию, Ереван тотчас же выкидывал фортели недовольства.

Были неоднократные попытки воспользоваться преимуществами поэтапного подхода. И снова армянская сторона, изображая недовольство, выставляла искусственные причины несогласия, дескать, это бесперспективно. Одним словом, настроившись на волну перманентной обструкции, Ереван все время изображал деланную важность, присущую хозяину положения. И апрельский 2016 года нокдаун, кто бы что ни говорил, привел агрессора в чувство, и он ощутил наступление этапной перемены в расстановке ролей.

Баку с позиции сильного звена дал соседу понять, что его позиция не только уязвима, но и эфемерна. Это поняли и посредники, что крайне важно. Потому С.Лавров и возвещает, что «проблему в одном документе раз и навсегда не решить», и что нужен поэтапный подход, который определит очередность решения вопросов с возможными дополнительными обсуждениями ради окончательного урегулирования.

Встреча президентов в Женеве похоронила последнюю надежду Армении навязать мирному процессу новый балласт в виде специального соглашения, предусматривающего обязательства сторон по поддержанию временного мира, расследованию инцидентов и так далее. Баку не прочь использовать усилия ради установления спокойствия на линии соприкосновения. В этом Азербайджан заинтересован больше, чем Армения, которая за все предыдущие годы только и старалась, чтобы не замолкли пушки. Напряженность на передовой давала ей возможность сетовать на отсутствие условий для мирных переговоров.

Однако ее позорный замысел расшифрован не только Азербайджаном, но и посредниками. Теперь необходимо избавиться от всех придумок, не связанных с главным предметом обсуждений. На кону судьба всеобъемлющего соглашения.

Москва, будучи первой среди равных в Минской группе, особенно и не желает взваливать на себя всю ответственность за судьбу процесса. Понятно почему, ведь спрос всегда с первого. Потому С.Лавров постоянно указывает на единоначалие в группе сопредседателей. Собственно, по этой причине он и доводит до всеобщего внимания факт отсутствия конкретных планов, делая акцент на таком важном факторе, как воля самих сторон конфликта.

Если посредники и в самом деле смогли вычленить из общего потока совпадающие подходы Баку и Еревана, чтобы заострить внимание на возможных компромиссах, то это означает наличие обнадеживающей платформы для прорыва. Интенсивность и регулярность, с коей, по словам С.Лаврова, в ушедшем году велась дипломатическая работа, должна найти сообразное продолжение в году наступившем.

Если опять на пути преодоления трудностей будут возникать новые препоны, приевшиеся виляния и отлынивания, то это станет повторением порочной армянской дипломатии, которая преуспела в фиглярстве. Баку этим никогда не грешил.

Азербайджан приветствует позицию Сергея Лаврова о приверженности к поэтапному урегулированию карабахского конфликта, видя в нем реальный шанс для преодоления барьера. План открывает даже не окно, а большую дверь возможностей для разрешения вопросов, большая часть которых по праву болезненна. Отворачиваться от них, делать вид, что к ним не подступиться, удел слабой стороны. Настрой Азербайджана более чем решительный, и он застрахован от всякого рода страхов и неуверенности.

Сейчас важен первый шаг, но его должны синхронно сделать обе стороны. Только так можно преодолеть инерцию, да и страхи тоже.

Сказать, что в Армении этого никак не могут взять в толк, было бы неверно. Другое дело этим необходимо проникнуться тем кругам, которые построили политическую карьеру на сепаратизме и агрессии. О том, каким может стать будущее для народа Армении, дают знать нынешние реалии страны.

Условием Баку в снятии ограничительной удавки с шеи Еревана был и остается отказ от экспансионистской линии. В противном случае для ереванского поезда, забредшего в тупик, светит одна перспектива – отсутствие света в конце тоннеля, который, впрочем, тоже может обвалиться.

Тофик Аббасов

Minval.az