В Турции подписано соглашение по проекту разработки систем ПВО дальнего радиуса действия.

Как передает Анадолу, документ подписали представители Управления оборонной промышленности Турции и консорциума в составе оборонных компаний ASELSAN и ROKETSAN, а также центра оборонных исследований TÜBİTAK SAGE.

В компании ASELSAN сообщили, что соглашение подписано 15 января.

В рамках проекта непосредственно компания ASELSAN выполнит до 2021 года два этапа работ на 8,7 миллиона турецких лир (2,3 миллиона долларов) и 2,8 миллиона евро соответственно.