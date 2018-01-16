Планы США о создании «сил безопасности границы» в Сирии приведет к усугублению кризиса в стране.

Как передает РИА Новости, об этом заявил представитель министерства иностранных дела Ирана Бахрам Касеми.

«Заявление об организации новых пограничных сил безопасности США в Сирии является открытым вмешательством во внутренние дела этой страны и причиной усиления кризиса», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Как ранее сообщали СМИ, коалиция во главе с США по борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ готовит в Сирии «силы пограничной безопасности» для охраны подконтрольной ей зоны, численность сил составит 30 тысяч человек. Сообщалось, что коалиция работает совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС) над созданием и обучением новых сирийских сил безопасности границы (СБГ). В настоящее время проходят подготовку примерно 230 человек.