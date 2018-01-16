Ереванская газета Жоговурд пишет, что после вступления в полной мере в силу Конституции в Армении может сложиться политический казус.

Переговоры по Карабахской проблеме должен будет вести премьер-министр как глава государства, но полномочия по подписанию договоров делегированы президенту.

Фактически, премьер может в ходе переговоров согласиться на невыгодный для Армении вариант, но договор должен будет подписывать президент, взяв на себя ответственность.

В этой связи газета вспоминает реакцию Сержа Саркисяна в 2015 году на возможность конфронтации между президентом и парламентским большинством. «Получается, что Раффи Ованнисян объявит войну Азербайджану, а безопасность будет обеспечивать Серж Саркисян? Это нелогично».