Разработан проект восстановления и реконструкции столицы Грузии, города Тбилиси.

Как сообщает Report, мэр города Каха Каладзе представил новый проект общественности.

В Тбилиси также есть улицы, носящие имена выдающихся азербайджанцев, сыгравших особую роль в общественно-политической жизни Азербайджана и Грузии, в развитии культуры двух народов. В подготовленном проекте также нашло свое отражение благоустройство этих улиц, обновление табличек с названиями, ряда барельефов, а также смена названия некоторых улиц.

Как заявил Каха Каладзе, наряду с заменой табличек на улицах, носящих имена выдающихся азербайджанцев будут благоустроены эти улицы и территории.

«На некоторых улицах есть также барельефы выдающихся азербайджанцев. Некоторые из них сломаны, пришли в негодность. Эти доски будут обновлены. Переименование улиц, носящих имена азербайджанцев не предусматривается».

Он также отметил, что в проекте нашли отражение ремонт и благоустройство улицы «Баку» в столице.

Отметим, что в настоящее время в Тбилиси есть улицы «Баку», Мирза Шафи Вазех, Мирза Фатали Ахундзаде, Ибрагим Исфаханлы, Низами Гянджеви, Ахмед Джавад, Мир-Гасан Везиров и улицы, носящие имена других азербайджанских мыслителей. В поселке Поничала (Соганлыг) есть улица имени Рашида Бейбутова.