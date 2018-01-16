«Карен Карапетян продолжает борьбу за пребывание после апреля в должности премьер-министра, и стремится показать, что он не вышел из соревнования и, не взирая ни на что, не намерен сдаваться.

Накануне на встрече с руководствующим составом Комитета по госдоходам, говоря о дальнейших действиях данного органа, он сказал: «В 18 году нужно быть последовательными, 18, 19, 20 годы- время doing business, в плане бизнеса мы должны сделать Армению просто максимально образцовой, завидной страной».

Из слов Карапетяна становится понятным, что он собирается, как минимум, до 2020 года оставаться главой правительства, поскольку только в этом случае он может сказать : «Мы должны сделать Армению…». Хотя в этом деле он может участвовать и в статусе вице-премьера, или от этого качество строительства может слегка пострадать?»,- пишет газета «Жаманак».