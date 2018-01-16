В Исполнительную власть Бинагадинского района отправлена следственная группа. Как передает Minval.az, об этом пишет газета «Ени Мусават».

Как сообщил изданию осведомленный источник, следователи проверяют законность проводимых на территории района строительных работ, соответствие закону мер, проводимых в связи с наносимым вредом экологии, соответствие закону решений, принятых руководящими лицами района.

Как отмечает источник, когда следственная группа начала проводить расследование, глава ИВ Бинагадинского района Халеддин Искандеров находился на лечении в Германии. Его вынудили оставить лечение и вернуться обратно.

Состоящая из опытных следователей группа собирает факты по поводу незаконного строительства во дворе недостроенного здания станции скорой помощи, а также на территории оливковой рощи. Кроме того, следователи опрашивают местных жителей. Отмечается, что несколько дней тому назад были остановлены строительные работы, проводимые напротив магазина «Фаворит» около здания ИВ. Как отметил источник, следственная группа была отправлена в Бинагадинский район 5-6 января, и уже собрала очень серьезные факты.

Напомним, что Халеддин Искандеров для создания видимости борьбы с незаконным строительством дал указание произвести снос в поселке Сулутепе. В связи с этим около 100 недовольных местных жителей собрались перед муниципалитетом поселка Сулутепе и потребовали предотвратить незаконное распоряжение главы ИВ.